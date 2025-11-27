¡De impacto! El contenido del Huevo Dorado que golpeó a Lis Vega en La Granja VIP

El contenido del Huevo Dorado de La Granja VIP que tantas especulaciones despertó entre las celebridades se convirtió en una auténtica sorpresa que dejó a La Bea con la boca abierta... ¡contemplaron todos los escenarios posibles, menos el que apareció al final!

¿Cuál fue el contenido del Huevo Dorado de La Granja VIP?

Luego de una tensa Asamblea en la que Lis Vega y "El Patrón" subieron a la placa de nominados para acompañar a Fabiola Campomanes y Kim Shantal, La Bea subió al podio para leer el poder del Huevo Dorado, se topó con un panorama diferente al planeado y esto, claro, la hizo dudar un poco.

"De los 4 nominados, elige quién va directo al domingo y queda fuera del Juego de Salvación", leyó La Bea visiblemente nerviosa.

Al final, y luego de pensar unos segundos, La Bea decidió que Lis Vega sería la granjera sin derecho a Salvación, aunque dejó claro que todo se trata de estrategia: "Por estrategia y porque sería incoherente votar por alguien más, me cuesta trabajo pero será Lis", explicó la standupera.

La vedette cubana se tomó con mucha calma este duro golpe que le arrebató una esperanza en La Granja VIP: "No tengo nada que comentar, yo he respetado siempre las decisión de mis compañeros y nada que no tenga que ver conmigo no me pertenece", fue su primera reacción.

