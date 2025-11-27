La noche de este miércoles se vivió una de las asambleas más intensas de La Granja VIP. Tras una ronda de señalamientos directos, reclamos por estrategias pasadas y alianzas que empiezan a fracturarse, los granjeros se enfrentaron cara a cara para emitir su voto y confrontarse.

Estos fueron los nominados de la Asamblea en la séptima semana de La Granja VIP 2025

Luego de las fuertes declaraciones de la noche, durante La Asamblea resultaron nominados: Alberto del Rio y Lis Vega.

Las semanas anteriores las alianzas han estado tambaleantes y la tensión se disparó a medida que avanzaban las votaciones. Algunos granjeros defendieron sus decisiones con argumentos estratégicos, mientras que otros se dejaron llevar por las emociones y el calor del momento. Y es que cada vez el riesgo de salir es mayor y los nervios aumentan conforme pasa el tiempo. Lo que sí quedó claro es que ningún voto fue casualidad, pues cada una de las nominaciones responde a choques previos, conflictos y estrategias planteadas desde un inicio por cada uno de ellos.

Así queda la lista completa de nominados de la semana 7

Con la incorporación de los dos nuevos sentenciados, la lista queda de la siguiente manera:



Kim Shantal

Fabiola Campomanes

Lis Vega

Alberto del Rio

El jueves, como cada semana, es día de Salvación, donde uno de ellos podrá abandonar la lista y respirar tranquilo una semana más. La competencia se pone cada vez más reñida, y cualquier jugada podría cambiar el rumbo de sus estrategias.

Quiénes son los peones de la semana siete en La Granja VIP 2025

Los peones asignados para las labores más complejas y pesadas de la semana son:



Alberto del Río “El Patrón”

Fabiola Campomanes

Sergio Mayer Mori

Kim Shantal

Participantes que continúan en competencia

Alfredo Adame

Kim Shantal

Alberto del Río “El Patrón”

César Doroteo “Teo”

Lis Vega

Eleazar Gómez

La Bea

Sergio Mayer Mori

Fabiola Campomanes

La Ganja VIP está dividida, las alianzas están cambiando constantemente y cada asamblea se vuelve más impredecible e intensa. Esta semana promete giros importantes.

También te puede interesar: ¿Cuál es el significado del emoji de las manos juntas? Esto representa al usarlo