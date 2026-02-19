Exatlón México | Batalla Motorizada | Ella vs Katia y Mono vs Alexis: Así se vive a batalla por la moto en la novena temporada
Rosique envía un mensaje contundente antes del duelo por uno de los grandes premios de la temporada: Una motocicleta. Cuatro atletas buscan hacer historia en Exatlón México.
En Exatlón México, Antonio Rosique recordó que competir no es solo ganar, sino crear memorias y atreverse a presentarse pese a la incertidumbre. La Máxima Autoridad recibió a los cuatro atletas que disputarán la motocicleta: Ella vs Katia y Mono vs Alexis, en uno de los duelos más esperados de la temporada.