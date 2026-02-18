inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Batalla Motorizada | Rosique anuncia moto varonil en juego y revela que Dana sigue en revisión médica

Antonio Rosique encendió la tensión en Exatlón México al anunciar que nueve hombres competirán por una motocicleta, uno de los premios más grandes de la temporada.

Antonio Rosique dio inicio a la contienda varonil por una motocicleta en la semana 21 de Exatlón México, destacando que no es la velocidad lo que define a un atleta, sino lo que aprende en el camino. La Máxima Autoridad recibió a los nueve hombres que competirán por uno de los premios más grandes de la temporada y recordó que Dana sigue en revisión médica.

