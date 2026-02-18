Exatlón México | Batalla Motorizada | Rosique anuncia moto varonil en juego y revela que Dana sigue en revisión médica

Antonio Rosique dio inicio a la contienda varonil por una motocicleta en la semana 21 de Exatlón México, destacando que no es la velocidad lo que define a un atleta, sino lo que aprende en el camino. La Máxima Autoridad recibió a los nueve hombres que competirán por uno de los premios más grandes de la temporada y recordó que Dana sigue en revisión médica.