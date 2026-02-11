Exatlón México | Batalla por La Medalla | Medalla individual semana 20: Rosique presiona a los hombres con mensaje contundente
Rosique no tuvo piedad y lanzó un mensaje directo que elevó la presión: Los hombres deberán correr contra el tiempo por una medalla clave en la semana 20.
Antonio Rosique encendió la tensión en Exatlón México al recibir a los 9 hombres que competirán por la medalla individual de la semana 20, lanzando una advertencia contundente: “El inexperto debe adaptarse o desaparecer”, dejando claro que la prueba será contra el tiempo.