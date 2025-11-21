Exatlón México | Batalla por la Supervivencia | ¿Quién sobrevivirá? Rojos en riesgo y azules confiados en una noche decisiva de la novena temporada

En una noche crítica de Exatlón México, La Batalla por la Supervivencia llega con un nivel de tensión que domina cada circuito, pues ningún atleta quiere ser quien abandone la competencia, y los equipos entienden que poner en riesgo a uno de los suyos significa comprometer toda la dinámica grupal, situación que golpea especialmente al Equipo Rojo que ya tiene a una de sus atletas en peligro y busca desesperadamente revertir su mala racha