Exatlón México | Batalla por la Supervivencia | Cuatro mujeres, un solo destino

En este tercer y último capítulo se reveló el color de la cuarta competidora, la pieza final que completó la batalla.

Después de un viernes en el que El Equipo Azul se llevó el primer duelo y El Equipo Rojo respondió en el segundo, el equilibrio quedó pendiendo de un hilo. Dos mujeres rojas quedaron sentenciadas al duelo de eliminación, acompañadas por una azul que también esperaba su destino. En este tercer y último capítulo se revelará el color de la cuarta competidora, la pieza final que completó la batalla.

