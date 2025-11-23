A esta hora será el megabloqueo de transportistas este lunes 24 de noviembre: rutas cerradas y alternas

Para el lunes 24 de noviembre, todos los conductores y trabajadores de la CDMX deben tener mucho cuidado, puesto que se tiene previsto un megabloqueo de transportistas, por lo que habrá varias rutas cerradas, provocando que el tránsito vehicular aumente notablemente.

Programa 22 de noviembre 2025 | Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana [VIDEO] Deleita tu paladar esta mañana con una receta que esta para chuparse los dedos con los famosos Hot Dogs Brasileños.

Para que evites problemas en tu trabajo o escuela, te detallaremos a qué hora inician los bloqueos y las rutas alternas que debes tomar, además de algunas recomendaciones que son indispensables al respecto.

¿Qué rutas se van a cerrar?

El megabloqueo de transportistas del lunes 24 de noviembre dará inicio a las 8 de la mañana, por lo que se recomienda salir antes de casa o evitar ciertas zonas, ya que generará una amplia presencia de vehículos y mucho tráfico.

Considera que no tiene hora de finalización, un punto que deberás considerar si tienes considerado pasar por las siguientes rutas cerradas:

Autopista México–Toluca

Autopista México–Querétaro

Autopista México–Pachuca

Autopista México–Puebla

Autopista México–Cuernavaca

Autopista México–Cuernavaca-Acapulco

Considerando los cierres que se presentarán en las vialidades, esto afectará el flujo vehicular en vialidades u otras vías importantes que se dirigen a esas autopistas, por lo que debemos tener mucho cuidado al momento de querer tomarlos. Especialmente en las siguientes calles que tendrán avance lento:

Circuito Exterior Mexiquense

Autopista Naucalpan-Ecatepec

Vía José López Portillo

Boulevard Lomas Verdes

Avenida Gustavo Baz Prada

¿Qué rutas alternas puedo emplear?

Considerando todas las rutas cerradas que se presentarán en el megabloqueo de transportistas el lunes 24 de noviembre, aunque lo recomendado sería no salir y evitar esas zonas, entendemos que puede ser algo complejo de lograr, en especial al inicio de semana. Por eso te daremos algunas rutas alternas que puedes considerar tomar:

Río de los remedios

Periférico

Autopistas urbanas

Avenida Central

Viaducto

Eje 3 Oriente

Observatorio

Constituyentes

Barranca del muerto

Vasco de Quiroga

Indios Verdes

Considera todas las rutas alternas que ya te compartimos y sal con bastante tiempo para que el tránsito no perjudique tu llegada a la escuela o al trabajo, igualmente mantente informado a las notificaciones de las autoridades en redes sociales, indicando la reapertura de calles.