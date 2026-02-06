Exatlón México | Batalla por la Supervivencia | Azules llegan con ventaja y Rojos juegan con el corazón
La eliminación se siente más cerca que nunca y cada punto vale oro: Azules arrancan con ventaja, pero los Rojos prometen pelear hasta el final.
La Batalla por la Supervivencia encendió la competencia en Exatlón México, ya que ambos equipos saben que dominar desde el primer punto es clave para no poner en riesgo a uno de sus integrantes, mientras los Azules llegan con una victoria que los fortalece, los Rojos apuestan por la garra y la urgencia de no perder a otro miembro en esta etapa decisiva.