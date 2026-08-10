uno nuevo
LOGO_SURVIVOR_2026
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡La fusión lo cambia todo! Sahit y Javi ponen en duda su alianza

La nueva etapa de Survivor México comienza con emociones, estrategias y alianzas que podrían llegar a su fin.

La esperada fusión llegó a Survivor México La Reliquia en Llamas y Warrior recibió a los sobrevivientes para dar inicio a una nueva etapa de la competencia. Con las tribus dejando atrás sus diferencias, las estrategias individuales toman cada vez más fuerza. La relación entre Sahit y Javi también quedó en el aire después de que Sahit dejara claro que no tiene por qué contarle todos sus planes a su compañero. ¿Será este el final de una alianza que parecía sólida? Ahora, con todos los sobrevivientes compitiendo bajo nuevas reglas, cualquier movimiento podría cambiar por completo el juego.

Tags relacionados
Mejores Momentos Survivor México 2026 Survivor México 2026

Videos