¡La fusión lo cambia todo! Sahit y Javi ponen en duda su alianza

La esperada fusión llegó a Survivor México La Reliquia en Llamas y Warrior recibió a los sobrevivientes para dar inicio a una nueva etapa de la competencia. Con las tribus dejando atrás sus diferencias, las estrategias individuales toman cada vez más fuerza. La relación entre Sahit y Javi también quedó en el aire después de que Sahit dejara claro que no tiene por qué contarle todos sus planes a su compañero. ¿Será este el final de una alianza que parecía sólida? Ahora, con todos los sobrevivientes compitiendo bajo nuevas reglas, cualquier movimiento podría cambiar por completo el juego.