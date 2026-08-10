¡Comienza la fusión en Survivor México La Reliquia en Llamas! Sahit encuentra el Tótem de Inmunidad Individual

Jaguares y Halcones llegaron a la esperada fiesta que marca el inicio de la fusión en Survivor México. Aunque los sobrevivientes intentaron disfrutar este nuevo momento de la competencia, el ambiente continuó tenso después de lo ocurrido con el robo de la recompensa. La estrategia ahora será individual y cada decisión puede marcar la diferencia. En medio de esta nueva etapa, Sahit encontró el Tótem de Inmunidad Individual de Halcones, una ventaja que podría convertirse en una pieza clave para mantenerse en la competencia. El sobreviviente asegura que este poderoso recurso le funcionará para seguir avanzando.