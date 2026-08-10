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¡Sahit es el primer finalista de Survivor México! Consigue la quinta pieza de la Reliquia en Llamas

Después de varios intentos y una prueba de máxima dificultad, Sahit logró el acomodo perfecto para completar el efecto dominó.

La competencia rumbo a la Gran Final se encendió en Survivor México La Reliquia en Llamas. Después de varios intentos, Sahit encontró el acomodo perfecto para realizar el efecto dominó y completar uno de los momentos más desafiantes de la prueba. Su precisión, concentración y resistencia fueron claves para conseguir la quinta pieza de la Reliquia en Llamas, convirtiéndose así en el primer finalista de los cinco sobrevivientes que llegarán a la Gran Final. Ahora Sahit asegura su lugar en la última etapa de la competencia y se acerca cada vez más al gran triunfo.

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