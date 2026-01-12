Exatlón México | Batalla por la Ventaja | Se acaba la Zona de Peligro: Rosique cambia las reglas y sacude la novena temporada

Durante la semana 16 de Exatlón México, Antonio Rosique advirtió que “el problema no es fallar, sino quedarse inmóvil”, confirmando que tras la salida de Melisa los Rojos quedan con 11 atletas frente a 12 Azules, que los hombres entran en riesgo y que La Zona de Peligro desaparece, ya que a partir de ahora todo dependerá de los resultados individuales en las supervivencias, además de anunciar que desde el próximo lunes cada equipo tendrá su propia rotación de riesgo de manera independiente.