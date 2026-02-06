Exatlón México | Batalla por La Ventaja | Rosique lanza una ventaja brutal en: Un Proyectil extra que podría cambiar la suerte de un hombre y de una mujer y Mono enciende las alertas
La Semana 19 entra en su fase más peligrosa y Rosique no tuvo piedad: una nueva ventaja con proyectil adicional podría inclinar la balanza y marcar el destino de la Supervivencia, todo mientras Mono enciende las aletas por terrible accidente.
La tensión en Exatlón México sube al máximo luego de que Antonio Rosique recibiera a los atletas con el mensaje “la fortaleza es equilibrio” y anunciara que en la semana 19, día 131 de competencia regular, estará en juego una ventaja clave: Un proyectil adicional para un hombre y una mujer, el cual podrá utilizarse en La Batalla por la Supervivencia, un giro que podría ser decisivo para quienes luchan por mantenerse lejos del riesgo de eliminación. Del otro lado la tensión se dispara tras el fuerte accidente Mono.