Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | La llegada de los novatos tensa el duelo por La Villa 360
La competencia sube de nivel y cada atleta pelea por una noche más dentro de La Villa 360 de Exatlón México.
La llegada de los novatos renovó la motivación en Exatlón México y elevó la tensión desde el primer duelo, donde nadie quiso ceder terreno para asegurar una noche más en La Villa 360. Mientras el Equipo Rojo defendió con todo, los Azules atacaron en busca de una ventaja clave que podría marcar el rendimiento y el rumbo de la semana.