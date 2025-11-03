inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México
Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | “Quien domine el terreno, domina la competencia”: Rosique prende fuego a la competencia

La lucha por el confort y la gloria se enciende en Exatlón México. Rosique lanza una advertencia contundente mientras ambos equipos se preparan para darlo todo por conquistar la Villa 360.

La Villa 360 vuelve a estar en juego y la presión se siente en el aire. Durante la más reciente entrega de Exatlón México, Antonio Rosique advirtió con firmeza que “Quien domine el terreno, automáticamente tiene la ventaja”, dejando claro que esta no será una batalla cualquiera.

