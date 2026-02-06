ENTREVISTA: Natasha enciende Exatlón México: Esto dijo tras ganar el Draft Femenil y asegurar su lugar en la décima temporada

Natasha se convirtió en el nuevo fenómeno de Exatlón México luego de ganar el Draft Femenil de la semana 19 en la novena temporada y asegurar oficialmente su lugar para la décima temporada, triunfo que no solo celebró como una victoria deportiva, sino como una transformación total, pues confesó que esta experiencia la hizo crecer física y mentalmente. Para los fans la pregunta que encendió el debate es: ¿Natasha llegará al Equipo Rojo o al Equipo Azul?