ENTREVISTA: Natasha enciende Exatlón México: Esto dijo tras ganar el Draft Femenil y asegurar su lugar en la décima temporada
Natasha ya hizo historia en Exatlón México tras ganar el Draft Femenil, pero lo más impactante fueron sus primeras palabras: asegura que lo vivido la transformó y que en la temporada 10 llegará más fuerte y peligrosa que nunca.
Natasha se convirtió en el nuevo fenómeno de Exatlón México luego de ganar el Draft Femenil de la semana 19 en la novena temporada y asegurar oficialmente su lugar para la décima temporada, triunfo que no solo celebró como una victoria deportiva, sino como una transformación total, pues confesó que esta experiencia la hizo crecer física y mentalmente. Para los fans la pregunta que encendió el debate es: ¿Natasha llegará al Equipo Rojo o al Equipo Azul?