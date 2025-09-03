¿Cuándo ver la gran final de Exatlón CUP? Todo lo que sabemos del evento más esperado

Sin duda, Exatlón CUP es uno de los realitys deportivos con más impacto en la actualidad y sobre todo uno de los favoritos de los fans, esto gracias a que el programa no solo enfrenta a grandes atletas de alto rendimiento internacionales, sino también por ofrecer un sin fin de emociones y pasiones. Aunque el programa aún tiene mucho que ofrecer. ¿Ya sabes cuándo ver la gran final de Exatlón CUP? No te pierdas la transmisión de la gran final, este próximo domingo de 8 en horario estelar, por Azteca UNO.

Exatlón CUP más que una competencia llena de emociones

Hasta el momento, la competencia ha sido un desfile de emociones, con duelos cardiacos y rivalidades históricas, dando grandes enfrentamientos, como el ocurrido durante el primer encuentro entre Estados Unidos y México, en donde los atletas nacionales dieron la gran victoria.

Fecha y hora para ver la gran final de Exatlón CUP por Azteca UNO

Aunque aún falta un par de días para saber quiénes serán los equipos que llegarán a la gran final, ya que, al día de hoy, las cinco naciones aún siguen en la competencia, cada día falta menos para que los equipos comiencen a escalar el podio y se defina quienes competirán por la copa de Exatlón CUP.

Fecha y hora de la gran final de Exatlón CUP

Las emociones aún se encuentran a flor de piel, y todo puede ocurrir, pero lo que sí es un hecho, es el día en que se llevará a cabo la gran final. Será este próximo domingo en horario estelar, es decir, de 8 pm a 11 pm, por Azteca UNO, donde las emociones y los competidores son los protagonistas y tendrán que ser más aguerridos que nunca. No olvides seguir apoyando a tu equipo favorito, por medio de nuestras redes sociales oficiales, y disfruta de una final que, sin duda, romperá todas las expectativas.