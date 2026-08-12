5 ideas para apuntes bonitos de KPop Demon Hunters para el regreso a clases 2026

Es bien sabido que puedes inspirarte mucho más para estudiar y organizar tus lecciones escolares, cuando decoras tus cuadernos y carpetas con tus personajes favoritos o una estética que te guste mucho. Si tienes hijas o sobrinas que son fans de Las Guerreras KPop, te tenemos ideas para que las apoyes en este regreso a clases 2026: apuntes bonitos de KPop Demon Hunters.

Las siguientes propuestas son fáciles de adaptar según el gusto, presupuesto y habilidad de cada estudiante. Lo importante aquí es poder personalizar los materiales didácticos y motivarse en el día a día.

5 ideas para hacer apuntes bonitos de KPop Demon Hunters

1. Apuntes con Las Guerreras KPop dibujadas

Comenzamos la lista con una propuesta que te permite dejar fluir tu imaginación y poner a prueba tus habilidades para dibujar. Es un marco para los apuntes escolares, hecho con trazos en rosa y violeta, además de dibujos de Rumi, Mira y Zoey.

2. Con recortes en capas

Puedes crear combinación entre un marco en los tonos que caracterizan a la película de Las Guerreras KPop, y recortes decorativos para que tus apuntes escolares sean algo que definitivamente quieras mirar constantemente. Si te fijas, los marcos suelen ser con trazos sencillos y con combinaciones de colores fáciles de conseguir.

3. Con marcos adhesivos

Puedes recurrir a uno de los marcos que están disponibles en plataformas como Pinterest, para descargar gratis. Simplemente tendrías que elegir tu favorito y acudir a una imprenta para que lo puedas tener en papel adhesivo y aplicar.

Otra idea consiste en imprimir directamente una de estas plantillas en hojas blancas, si es que trabajas con carpetas en lugar de cuadernos.

4. Con stickers

Si lo tuyo no es dibujar, una buena alternativa puede ser imprimir una plantilla de stickers que te ayuden a decorar las hojas de tu cuaderno o carpeta. En Pinterest existen varios recursos descargables para llevar a cabo esta idea.

5. Lettering para hacer apuntes bonitos de KPop Demon Hunters

Se le llama lettering al arte de dibujar las letras, y lo puedes aplicar para tus apuntes. Una manera de personalizarlos con el concepto de KPop Demon Hunters podría ser concentrarte en los colores que identifican a la película o añadir pequeños dibujitos que se refieran a cada una de las Huntrix.

En redes sociales como TikTok hay diversos tutoriales para comenzar a probar el lettering.