Exatlón Draft El Ascenso | ¡Choque de titanes! La Segunda Batalla por la Supervivencia prende fuego en la arena
La recta final está cerca y la tensión sube de nivel: las atletas se juegan su permanencia en una batalla que podría cambiarlo todo.
La segunda Batalla por la Supervivencia en Exatlón Draft El Ascenso promete ser uno de los momentos más intensos de la competencia. Con la recta final a la vuelta de la esquina, las atletas femeninas cargan con la presión de defender su lugar en la próxima temporada de Exatlón México.
Galerías y Notas Azteca UNO