¡Explota la tensión en la Villa 360! Leo, Koke y Katia se enfrentan por “las papas” en Exatlón México

Aunque El Equipo Azul regresó con euforia tras recuperar La Villa 360, la alegría se apagó rápidamente cuando estalló una fuerte tensión entre Leo, Katia y Koke debido a la escasez de papas, situación que provocó reclamos y un ambiente incómodo dentro del grupo en la semana 20 de la novena temporada de Exatlón México.

