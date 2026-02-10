¡Explota la tensión en la Villa 360! Leo, Koke y Katia se enfrentan por “las papas” en Exatlón México
Ganaron la Villa 360… pero la celebración duró poco: Una discusión inesperada provocó tensión y reclamos dentro del Equipo Azul.
Aunque El Equipo Azul regresó con euforia tras recuperar La Villa 360, la alegría se apagó rápidamente cuando estalló una fuerte tensión entre Leo, Katia y Koke debido a la escasez de papas, situación que provocó reclamos y un ambiente incómodo dentro del grupo en la semana 20 de la novena temporada de Exatlón México.