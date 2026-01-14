Lo que todos quieren saber: ¿Qué premios se llevó la escuadra ganadora del Duelo de los Enigmas?

La noche de ayer martes 13 de enero del 2026, la novena temporada quedó marcada por uno de sus enfrentamientos más llamativos. El Duelo de los Enigmas regresó como una de las dinámicas más esperadas, donde no solo se disputa la victoria deportiva, sino también el factor sorpresa de premios increíbles que cambian el ánimo de cualquier escuadra.

Ahora lee: Exatlón México entra en tensión total: Reclamos, advertencias y un juego que ya no perdona

En esta ocasión, la fortuna le sonrió al Equipo Azul, quien logró imponerse en el circuito y quedarse con los premios ocultos bajo las estrellas, en un reto donde las tensiones se desbordaron al límite

El Duelo de los Enigmas: Una prueba donde manda la suerte

Previo al enfrentamiento, Rosique recordó a los atletas que este circuito no solo pone a prueba el rendimiento físico, sino también la capacidad de enfrentarse a lo desconocidos. “El misterio es el motor secreto de la imaginación”, señaló el conductor. Con esa frase, Rosique cerró el duelo y saludó al Equipo Azul , quien sería el encargado de enfrentarse a la fortuna.

Estos fueron los premios que ganó el Equipo Azul

Tras dar la victoria en el Duelo de los Enigmas, la escudería Azul se llevó la posibilidad de competir por tres premios que destacan por su valor recreativo y su impacto económico:



Un tablero con tiro al dardo electrónico, ideal para momentos de convivencia y desconexión.

Una consola de videojuego arcade, que permite revivir clásicos y compartir partidas entre compañeros.

Una mesa de futbolito multifuncional, pensada para fortalecer la convivencia y liberar tensión entre los atletas.

Estos incentivos no solo representan entrenamiento, sino también una herramienta clave para mejorar el estado de ánimo de los atletas, aspecto indispensable a estas alturas de la contienda.