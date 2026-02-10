El Otro Lado de Los Realities | “¡ACLARÓ TODO!” Emilio revela la verdad sobre su actitud en Exatlón México y enciende la polémica
Emilio apareció en El Otro Lado de los Realities y soltó declaraciones que levantaron polémica, aclarando si tuvo conflictos con alguna chica y revelando si su estrategia era desestabilizar al equipo rival dentro de Exatlón México.
No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:00 a 7:00 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!