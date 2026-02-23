El Otro Lado de Los Realities | Equipo Azul en crisis: Revelan tensiones internas tras la salida de Alejandro
La eliminación de Alejandro encendió el debate en El Otro Lado de los Realities, donde “Chicken” y Diana analizaron el desempeño del Equipo Azul y las tensiones que sacuden a Exatlón México.
No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:00 a 7:00 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!