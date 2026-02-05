inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
El Otro Lado de Los Realities | Chicken respalda a Doris y explota la polémica en Exatlón México: “Los rojos no trabajan en equipo”

La polémica sigue creciendo en Exatlón México y ahora Chicken se suma al debate al respaldar las declaraciones de Doris sobre la actitud de las leyendas rojas tras perder puntos clave.

Exatlón México

No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:00 a 7:00 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!

