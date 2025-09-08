Ella Bucio: la reina del parkour llega a Exatlón Draft

Invicta en México y referente internacional en parkour, Ella Bucio es la única atleta en el mundo con títulos mundiales en Freestyle y Velocidad en una misma temporada. Reconocida por Forbes como una de las mujeres más poderosas y parte de los 30 Under 30, llega a Exatlón Draft con resiliencia, disciplina y temple mental, dispuesta a demostrar que su talento va más allá de los escenarios y a dejar huella en la competencia más demandante de la televisión.