Con lágrimas y fuerza, Paola se despide del Exatlón México tras su accidente: “Fue una aventura increíble”

La gran familia de Exatlón México se estremeció con una de las tristezas más duras de la temporada: pues la lesión de Paola del Equipo Azul, quien tuvo que salir de la novena temporada tras sufrir un fuerte accidente en su rodilla que la dejó fuera no solo del circuito, sino de toda la temporada. No obstante, él, con su característico carisma, Paola, rompió el silencio y ahora habla para todos sus seguidores, cómo es vivir esta tormenta de emociones.

¿Qué dijo Paola tras salir de Exatlón México?

A través de Instagram, Paola habló con el alma en la mano, dejando la piel viva, su vulnerabilidad y fortaleza al mismo tiempo.

“Hola, mi gente, soy Paola, la eliminada del día de hoy por lesión. Tengo muchos sentimientos encontrados, estoy cansada de llorar, siento que ya no tengo lágrimas. Ha sido una aventura increíble, a pesar de todo”.

La despedida de Paola de la novena temporada

La salida de Paola dejó un gran vacío dentro del Equipo Azul, pues la atleta en los últimos días venía demostrando su mejor versión dentro de cada uno de los circuitos de Exatlón México. La deportista también recordó los difíciles momentos que enfrentó dentro de la competencia:

“Perdí a mi abuela, me lesioné, me enfermé, lloré, reí, gocé, pero ha sido muy bonito”, confesó, dejando claro que su paso por el Exatlón fue una experiencia transformadora que la marcará para siempre.

Fe, fuerza y esperanza: El mensaje de Paola a sus seguidores

En medio de la tormenta de emociones que invaden a la atleta, Paola no dudó en agradecer el apoyo de todos sus seguidores y el cariño con el que fue recibida desde el primer día. Con voz entrecortada, pidió disculpas a todos aquellos que creyeron en ella, pero también envió un mensaje esperanzador:

“Uno no sabe los planes de Dios, pero esto no se acaba. Nos veremos en la siguiente temporada”.

¿Este es el final de Paola dentro de Exatlón México?

Aunque la lesión que recibió recientemente Paola la dejó fuera de la novena temporada de Exatlón México, la atleta aseguró que este no será el final de su historia dentro del reality deportivo más importante de México, asegurando que será solo cuestión de tiempo y recuperación para poder estar de vuelta para la próxima temporada.

