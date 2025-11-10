Esto dijo Angélica Vale tras el pedido de divorcio de Otto Padrón

La vida de Angélica Vale vuelve a estar en el centro de la escena luego de que se filtró el pedido de divorcio interpuesto por el empresario Otto Padrón. La actriz confirmó esta noticia en su programa de radio y dejó abierto su corazón ante sus miles de seguidores.

Angélica Vale y Otto Padrón estuvieron casados por 14 años y tuvieron dos hijos. Su historia de amor cambió y por eso desde hace ocho meses que están separados pero compartiendo su vida de una manera particular, pensando en el bienestar de los niños.

¿Qué dijo Angélica Vale tras el pedido de divorcio?

Luego de que se ventilara que Otto Padrón había emitido la demanda formal con el pedido de divorcio, Angélica Vale tuvo que afrontar la situación y expresarse ante sus seguidores. Su exposición pública se lo demandaba por lo que en su programa de radio se refirió al tema.

“Después de muchos años juntos y dos milagros, nuestros hijos, la historia de amor entre Otto Padrón y yo, desafortunadamente, se termina. Hemos decidido ponerle fin de manera legal a nuestro matrimonio de 14 años”, escribió en un posteo en el que compartió el video de su programa de radio.

“A veces, detrás de las risas se esconden batallas que como adultos tenemos que afrontar y esta es una de ellas. Elegimos la paz por encima de cualquier sentimiento que implica el final de algo soñado para toda la vida, sobre todo por nuestros hijos, quienes nos mantendrán unidos por siempre”, remarcó Angélica Vale.

Angélica Vale sobre Otto Padrón

Más allá de que, entre lágrimas, Angélica Vale confirmó que se enteró anoche sobre el pedido de divorcio, no tuvo palabras negativas para con el padre de sus hijos. “Agradezco a Otto lo compartido y le deseo lo mejor. Lo aprendido durante nuestro matrimonio me hace la persona que soy hoy, la de siempre pero con más sabiduría y un largo camino para aún crecer”.

Finalmente, la actriz cerró su posteo recordando que este martes es su cumpleaños número 50 y “despido esta mitad de siglo, dándole la bienvenida a una nueva etapa con la que espero seguir contando con ustedes. Tengan la seguridad de que ustedes seguirán contando conmigo. Los amo, Angélica Vale”.