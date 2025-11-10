Luego de 14 años de relación, Angélica Vale y Otto Padrón se divorcian

La noticia sorprendió al mundo del entretenimiento latino. Luego de 14 años de relación, Angélica Vale y Otto Padrón han decidido poner fin a su matrimonio. La confirmación llegó a través de People en Español, que citó a una fuente cercana a la actriz mexicana: “Angélica Vale está bien, fuerte y serena”.

El divorcio es definitivo

El presentador y actor argentino Javier Ceriani fue el primero en mostrar los documentos judiciales, el pasado 4 de noviembre, aunque en ese momento no existía confirmación oficial. Ahora, se sabe que la solicitud de divorcio se tramitará en una corte del condado de Los Ángeles, California.

Durante más de una década, Vale y Padrón se mostraron como una pareja sólida dentro de la farándula latina, formando una familia con dos hijos: Angélica Masiel y Daniel Nicolás. Sin embargo, los motivos de la separación no han sido revelados públicamente. Según People en Español, la actriz está enfocada en su trabajo y en sus hijos, manteniendo la calma en medio de la ruptura.

Angélica Vale confirma el divorcio

Angélica Vale dijo durante la transmisión de su programa radial La Vale Show en la emisora Cali 93.9: "Sí. Es cierto. Nos estamos divorciando. Estamos separados desde abril, ya no vivimos juntos". La noticia llega justo cuando la actriz se prepara para celebrar su cumpleaños número 50, el próximo 11 de noviembre.

Una historia de amor que marcó a la farándula

La relación entre Angélica y Otto comenzó en 2008. En 2010, durante el cumpleaños número 35 de la actriz, Padrón sorprendió con mariachis y un anillo de compromiso. En aquel entonces, Vale confesó en Twitter: “Pánico... tengo miedo, ¡pero el amor me ganó! Nunca pensé que algo así me haría tan feliz”.

Meses después, la pareja celebró su unión civil en Miami y posteriormente una gran fiesta en México. No hubo ceremonia eclesiástica debido a que Otto era divorciado.

“Fue una bendición hermosa, en donde se evocó a Dios. Él es divorciado y no podía faltarles el respeto a sus dos hijas. Entonces decidimos hacer una ceremonia en donde mejor Dios estuviera presente y no importara si uno es judío, cristiano, católico o greco-romano, lo importante era que estuviera Dios y nos dieran nuestros padres sus bendiciones”, compartió la actriz en aquel momento a BackstageMX.

En 2012 nació su primera hija, Angélica Masiel, y en 2014 llegó su segundo hijo, Daniel Nicolás. Durante años, la familia se mostró unida y feliz, convirtiéndose en un referente de estabilidad dentro del espectáculo hispano.

