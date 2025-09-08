Alejandro Aguilera: del emparrillado al ring y ahora a Exatlón Draft

Formado en el futbol americano desde niño y con triunfos en el boxeo profesional, Alejandro Aguilera combina fuerza, disciplina y resiliencia en cada reto. Licenciado en Logística Internacional y coach de nuevas generaciones, hoy busca en Exatlón Draft un escenario para demostrar su carácter competitivo y liderazgo. Con mentalidad estratégica y espíritu de lucha, está listo para dejarlo todo en la arena y cumplir el sueño de levantar la copa.