Alejandro Aguilera: del emparrillado al ring y ahora a Exatlón Draft
El exjugador profesional de futbol americano y boxeador llega al Draft con mente estratégica y corazón competitivo.
Formado en el futbol americano desde niño y con triunfos en el boxeo profesional, Alejandro Aguilera combina fuerza, disciplina y resiliencia en cada reto. Licenciado en Logística Internacional y coach de nuevas generaciones, hoy busca en Exatlón Draft un escenario para demostrar su carácter competitivo y liderazgo. Con mentalidad estratégica y espíritu de lucha, está listo para dejarlo todo en la arena y cumplir el sueño de levantar la copa.
Galerías y Notas Azteca UNO