André Raya: 20 años de experiencia listos para Exatlón Draft

Con más de dos décadas en la pelota vasca y títulos nacionales e internacionales, André Raya se une a Exatlón Draft decidido a demostrar que la disciplina y la pasión lo llevan más allá de la cancha. Inspirado por su familia y marcado por grandes retos personales, este atleta explosivo y valiente busca dejar huella con su experiencia, liderazgo y entrega total. Para él, la competencia es el escenario perfecto para exigirse al máximo y honrar su trayectoria.