“Mi esposa es mi fortaleza” La Máxima nos dejó conocer la mayor inspiración de la voz de Exatlón México

Antonio Rosique y la inspiración detrás de Exatlón México

“Hay una persona que es fundamental y me ayuda a dar vida al personaje”, confiesa Antonio Rosique al hablar de su máxima inspiración e impulso, el motor que lo ha acompañado para convertirse en la voz e imagen de Exatlón México durante ocho temporadas.

A pocos días de iniciar una novena temporada, el conductor reveló los tres pilares que lo sostienen: el ejercicio, la lectura y una rutina centrada en el fortalecimiento de todo su ser, aspectos fundamentales que le han permitido conectar con millones de espectadores y mantener su compromiso con el programa y su vida diaria.

Con un récord de haber narrado más de 27 mil carreras, Rosique entiende el gran peso que llevan cada palabra y cada relato. “Exatlón es una parte muy especial de mi carrera y de mi vida porque me da la oportunidad de conectar con las familias”, asegura, dejando claro que su misión va mucho más allá de ser el rostro del programa.

“Ganar no es a cualquier precio”, reflexiona. “El honor, el juego limpio y el poder hacer el bien son fundamentales en cada programa”. Y con esa convicción, Rosique no solo narra batallas deportivas, sino que convierte cada carrera en una lección de vida, con la que busca impulsar cada mañana a los espectadores buscando salgan y conquisten sus propias victorias.

