¡Celebró en México! Así fue la supuesta despedida de soltera de Selena Gomez

En medio de rumores de que su boda con Benny Blanco podría realizarse el próximo mes, Selena Gomez habría celebrado su despedida de soltera este fin de semana. Esto coincidiría con la celebración de su prometido, que se llevó a cabo en Las Vegas.

Las noticias surgen en medio de otra gran sorpresa: la mejor amiga de Selena Gomez, Taylor Swift, ya se comprometió con Travis Kelce.

Selena Gomez festeja su supuesta despedida de soltera en México

La intérprete de “Bad Liar” fue captada por paparazzi este fin de semana durante una escapada con amigas en México. En particular, escogió navegar en yate por los alrededores de Cabo San Lucas.

El viaje fue muy íntimo y relajado, a juzgar por las imágenes que han circulado en algunos medios. Selena Gomez aparece usando un traje de baño negro de una pieza y strapless, con una abertura en la zona del escote. La cantante y actriz estaba prácticamente a cara lavada y con su cabello recogido en un sencillo chongo bajo. Para salir de la embarcación, también usó un pantalón de lino vaporoso.

La también empresaria estuvo tomando cocteles, bailando y tomando fotos con sus amigas cercanas. Taylor Swift no estaba entre ellas, aunque es muy probable que no se vean tan seguido como quisieran debido a compromisos profesionales; la rubia está a punto de lanzar su próximo álbum.

Cabe recordar que cuando Selena anunció su compromiso con Benny Blanco, Taylor comentó que ella quería ser “la chica de las flores”.

No se sabe si oficialmente esta fue la despedida de soltera, pero hay una buena posibilidad porque este mismo fin de semana Benny Blanco disfrutó una escapada con amigos en Las Vegas; estuvieron en un exclusivo club nocturno y se hospedaron en una villa de 25 mil dólares por noche.

Según una fuente anónima aseguró al periódico Daily Mail, Selena Gomez y Benny Blanco se casarán en septiembre; supuestamente su boda durará dos días y se celebrará en Montecito, California. Este es un destino muy exclusivo, conocido por ser residencia de figuras como el príncipe Harry y Meghan Markle.