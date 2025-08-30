Exatlón México| Ernesto Cázares cuenta con la disciplina para vencer cada uno de los retos que la vida le ponga enfrente
Ernesto asegura que lo que definirá el éxito en Exatlón CUP será la disciplina, aspecto en que él ha trabajado para ofrecer a México la victoria.
Para Ernesto es muy importante representar a México, pues es la primera vez que puede portar el nombre de México a nivel mundial. Para él, lo que define a México es la fuerza, y los extranjeros no conocen la garra que tienen los mexicanos y lo mucho que les gusta ganar. Ernesto se siente preparado porque he estado entrenando con disciplina, eso es lo más importante, pues asegura que, si eres disciplinado. Lo tienes todo. Si no te vas a cansar. Para Ernesto, el hecho de competir con lo mejor de Exatlón, es un gran compromiso, que está dispuesto a superar para llevar la copa de Exatlón México a casa.
