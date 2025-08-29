Exatlón México| Mario “El Mono” Osuna se siente preparado para portar la camiseta de México

Representar a México es un privilegio que solo los campeones pueden alcanzar, y esta vez la playera verde se viste de orgullo y potencia. Señala Mario quien además advierte que el Equipo de México tiene actitud fortaleza y el respaldo de los fans. Para Mario, su paso por la octava temporada de Exatlón México fue el escenario perfecto que lo preparo para darlo todo en Exatlón CUP y regresar con la copa a casa.