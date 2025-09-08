inklusion logo Sitio accesible
Daniel de la Rosa: del agua a la arena en Exatlón Draft

El remero de la selección nacional llega al Draft con disciplina y corazón para conquistar nuevos retos.

Con más de 15 años en el remo, medallas internacionales y una mentalidad a prueba de todo, Daniel de la Rosa enfrenta el reto de Exatlón Draft. Forjado en la disciplina y la resiliencia, este atleta capitalino busca demostrar que su fuerza, liderazgo y capacidad de superación lo convierten en un competidor que dará todo en la arena.

