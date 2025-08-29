inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Exatlón México| Paulette Gallardo afirma que los atletas llegarán con garra para vencer

Paulette Gallardo está confiada en su experiencia, en la dedicación y la garra que tienen los mexicanos para llevarse la copa de Exatlón CUP

Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

Para Paulette Gallardo, el estar en Exatlón CUP es un sueño hecho realidad, es vivir la emoción de representar de nuevo a nuestro país a nivel mundial. Paulette, señala que portar los colores de México es sinónimo de entrega total, de dar el máximo en cada momento dentro y fuera de Exatlón CUP. Además advierte que los mexicanos llegan a la competencia con la mentalidad y el deseo de levantar la copa, pues los rivales saben de la garra mexicana, de esa fuerza que nos hace sobresalir y entregados en cada competencia.

Exatlón México
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×