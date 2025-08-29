Exatlón México| Paulette Gallardo afirma que los atletas llegarán con garra para vencer
Paulette Gallardo está confiada en su experiencia, en la dedicación y la garra que tienen los mexicanos para llevarse la copa de Exatlón CUP
Para Paulette Gallardo, el estar en Exatlón CUP es un sueño hecho realidad, es vivir la emoción de representar de nuevo a nuestro país a nivel mundial. Paulette, señala que portar los colores de México es sinónimo de entrega total, de dar el máximo en cada momento dentro y fuera de Exatlón CUP. Además advierte que los mexicanos llegan a la competencia con la mentalidad y el deseo de levantar la copa, pues los rivales saben de la garra mexicana, de esa fuerza que nos hace sobresalir y entregados en cada competencia.
Galerías y Notas Azteca UNO