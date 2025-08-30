Exatlón México| Doris Del Moral tiene la mirada fija en la copa

Doris Del Moral, aseguró en entrevista, que la verdadera fortaleza del equipo nacional, no solo está en su talento y preparación física, sino en algo mucho más grande, en su ánimo inquebrantable y su corazón que atleta con gran pasión en cada una de las competencias y vida misma. Para Doris, los mexicanos se distinguen por la garra nacional, que los convierte en atletas únicos, con un fuego que los impulsa a darlo todo en cada paso. Con gran fuerza y un reto directo al Equipo de Estados Unidos, Doris, mantiene la mirada fija en salir victoriosa de Exatlón CUP.