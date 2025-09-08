Amor Carlín: fuerza, resiliencia y corazón en Exatlón Draft

Amor Carlín llega a Exatlón Draft con una trayectoria marcada por la versatilidad y la resiliencia. Campeona nacional de rugby, atleta de crossfit, running y entrenamiento funcional, enfrenta este reto como la oportunidad perfecta para superar miedos, probar su fortaleza mental y demostrar que la intensidad y disciplina la pueden llevar hasta la cima.