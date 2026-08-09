MasterChef 24/7 | Claudia y Antrax conquistan “El Muro” y llegan al Top 10
En “el Muro” esta pareja destacó por su comunicación y logró que sus platos fueran lo más similares del complicado reto.
El icónico reto del muro volvió a poner a prueba la comunicación y coordinación de los cocineros, pero Claudia y Antrax lograron sobresalir. Los Chefs reconocieron la similitud entre sus preparaciones y, tras una exigente degustación, los eligieron como la única pareja que cumplió con todas las expectativas para subir al balcón.