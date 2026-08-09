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“En estos momentos ya no puede pasar": El consejo de Claudia a Ixdit antes de enfrentar la eliminación en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Las cocineras se prepararon para dar lo mejor este domingo de eliminación en MasterChef 24/7.

Esta noche en MasterChef 24/7 se darán a conocer el Top 10 de los mejores cocineros de la temporada, por lo que todos saben lo que se están jugando en la gala. Por ello, previo al programa, Claudia e Ixdit se prepararon para dar lo mejor de sí misma, y cuidaron hasta el más mínimo detalle, pues como Claudia lo dijo, incluso un pelo en el plato podría costarles su lugar en la cocina más famosa de México.

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