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MasterChef 24/7 | El muro regresa y pondrá a prueba la comunicación entre los cocineros

Seis cocineros deberán preparar platos idénticos sin poder verse y confiar completamente en las instrucciones de su pareja.

La tensión aumenta en MasterChef 24/7 con el regreso de uno de los retos más icónicos: el muro. Luis y Flor, Michelle e Ixdit y Claudia y Antrax deberán cocinar en parejas sin poder verse, guiándose únicamente por sus voces para conseguir que sus platillos sean idénticos en presentación y sabor. Además, uno de cada pareja tendrá que preparar un postre.

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