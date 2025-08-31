inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Heliud listo para defender la bandera en Exatlón Cup

Con honor y disciplina, Heliud busca llevar a México hasta la cima.

Heliud confiesa que portar la playera verde es un verdadero honor, y que su meta es clara: conquistar la copa representando con orgullo la bandera de México. Con la experiencia del equipo nacional y la fortaleza que lo caracteriza, asegura que, aunque los rivales son fuertes, él se mantendrá enfocado en cada carrera para darle la gloria a su país.

