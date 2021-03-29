Exatlón: Mati Álvarez se convierte en la primera finalista en las tierras y playas más demandantes.

Mati Álvarez reafirmó su gran nivel y se convirtió en la primera finalista de Exatlón: Titanes vs Héroes. La atleta superó en la semifinal de la rama femenil a Casandra Ascencio y Evelyn Guijarro.

Luego de más de 30 semanas de competencia, llegó el momento en que un enfrentamiento definiera a la primera mujer que se instalaría en la última emisión del reality show.

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Con cinco vidas cada una, las atletas tenían un solo objetivo: vencer y estar en la final. En la primera ronda, se enfrentaron las dos finalistas de la temporada pasada, Mati Álvarez y Casandra Ascencio, siendo velocista poblana la primera en tomar ventaja sobre la representante de los Héroes.

Luego de ocho rondas, el marcador estaba sumamente ajustado entre las tres; sin embargo, la ventaja era para la basquetbolista que mantenía tres vidas, mientras que sus rivales ya solo tenían dos.

Por lo que para la novena ronda, Evelyn Guijarro salió con gran decisión para poder igualar las cosas y no quedarse con una sola vida, objetivo que logró para poner en igualdad de condiciones a las tres.

Mati Álvarez fue la primera atleta en quedarse con una sola vida. Con un coraje sorprendente, venció a Evelyn Guijarro para dejarla con una sola vida y posteriormente derrotó a las dos para alcanzar el objetivo y estar cerca del ansiado bicampeonato que sería histórico en las tierras y playas más demandantes de la televisión.

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