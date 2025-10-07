Así planea Yuri hacer competencia a Kenia OS, Belinda y Danna

En estos momentos una de las uniones más mediáticas es la que concretaron Kenia OS, Danna y Belinda. Contrario a lo que podría parecer, este trío de mujeres artistas se han conjuntado para presumir su amistad y proyectos que les están dando mucho rédito. Ante eso, Yuri reaccionó de manera bastante particular al escuchar que estas artistas se hacen llamar La Trinidad del Pop Mexicano.

¿Qué dijo Yuri del trío de artistas mexicanas?

La cantante de 61 años regularmente tiene buenos encuentros con la prensa. Aunque, como todos, ha tenido sus encontronazos con los medios… prefiere llevar la fiesta en paz. Ante eso, la nacida en Veracruz reaccionó de manera positiva reconociendo el talento de las nuevas generaciones. Además, elogió que ellas mismas traigan la música de antes al presente, pues es una manera de mantener vivo el legado de extraordinarias voces del pasado.

Estas fueron sus palabras: “Yo, encantada de que las nuevas generaciones canten nuestras canciones. A Amanda Miguel ya le salió un comercial de tele. A mí me aplauden mucho, mucho más, suben más mis canciones en TikTok los jóvenes… Estoy fascinada con que la gente joven cante nuestras canciones”.

¿Yuri se ofendió con el título que se pusieron las cantantes pop?

Tal vez aquí falte un poco de contexto religioso, pues al llamarse la Trinidad del Pop Mexicano, hacen alusión a la Trinidad de Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo). Y es que se debe recordar que Yuri profesa la fe cristiana, por eso es que dijo que ella también haría a su super equipo de cantantes para “competir” ante las jóvenes.

“Entonces, voy a buscar a María del Sol, que es cristiana, a Thalía, que también es cristiana, y vamos a ser Las chochenteras trinitarias”.

Es decir, Yuri tomó una referencia religiosa para decir que ella también hará su equipo de cantantes. Pero en ningún momento se sintió ofendida por la alusión referida por el autonombramiento de las jóvenes. Por el contrario, contestó de manera simpática a la situación.