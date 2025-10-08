¿Veremos llorar a Flor Rubio en La Granja VIP? Ella misma responde

Las emociones no solamente se van a desbordar entre los granjeros de La Granja VIP, sino también entre los implacables críticos que emitirán su opinión conforme la competencia se vuelva más difícil y los fandoms se dividan. Entre ellos se encuentra Flor Rubio, quien respondió si algo la hará llorar en el reality show de TV Azteca.

Junto a Flor Rubio, en la crítica estarán Ferka, Linet Puente, Lola Cortés y Rey Grupero.

¡Así se vivió la conferencia de prensa de La Granja VIP! TV Azteca [VIDEO] Entre el número musical, los conductores y los críticos, la conferencia de prensa de La Granja VIP fue todo un éxito. ¡Checa los detalles que compartió Adal Ramones!

Flor Rubio y los críticos de La Granja VIP dan sus impresiones en la conferencia de prensa

Durante la conferencia de prensa de La Granja VIP, Ricardo Casares le preguntó directamente a Flor Rubio si algo en el nuevo reality show de TV Azteca le hará derramar lágrimas. “¿A ti qué te va a hacer llorar? Sabemos que vas a llorar, se sabe”, dijo el conductor entre risas.

La periodista de espectáculos respondió que no solo ella se conmoverá, sino también el público. “Me sé las historias de todos los granjeros y todos, así como tienen su lado malo, tienen cositas que me pueden hacer llorar y estoy segura que van a sacar muchas lágrimas porque no va a ser fácil el 24/7”, explicó.

Por su parte, Ferka adelantó que “no nos vamos a guardar absolutamente nada”. La conductora también confesó que está “harta de los personajes falsos, el reality no lo sostiene, a los 15 días las máscaras se van a caer”.

Linet Puente opina que habrá mucho de qué hablar porque, más allá de que un granjero en particular sea polémico, todos serán una combinación que dará mucho material. “Sí les vamos a dar mucho de qué hablar, ellos a nosotros y nosotros al mundo”, aseguró. Lo que a Linet la hace enojar es el maltrato a los animales, por lo que ella tendrá tolerancia cero ante este tema. “Si alguien se mete con un animal, se mete conmigo”.

Rey Grupero es muy conocido por su personalidad “dicharachera”, pero también prometió que será muy directo. “Vamos contra los muebles, que no tiren la flojera”.

Cuándo y dónde ver La Granja VIP

El nuevo reality show iniciará este domingo, 12 de octubre, a las 8:00 P.M. Puedes seguir su gran estreno por la señal de Azteca UNO, en el sitio web oficial y en la app TV Azteca En Vivo.

A partir del 13 de octubre, podrás ver La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 P.M., y La Gala cada domingo a las 8:00 P.M. También estará disponible la transmisión 24/7 mediante Disney+.