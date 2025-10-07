Atleta de Exatlón México rompió el silencio y reveló un duro momento familiar: “Han sido semanas muy difíciles”

Conocido por su fortaleza física y mental en los circuitos de Exatlón México, Pascal Nadaud sorprendió recientemente a sus seguidores con una faceta vulnerable y muy humana. El exintegrante de los equipos Contendientes, Héroes y Azules compartió un mensaje desde sus redes donde habló sobre las complejidades personales que ha enfrentado en las últimas semanas. Sus palabras dejaron claro que, incluso fuera de la competencia, la vida puede presentar obstáculos difíciles de sortear.

¿Qué dijo Pascal Nadaud sobre su situación familiar?

El exjugador de rugby mexicano utilizó sus redes sociales para abrir su corazón y contar que su familia atraviesa momentos muy complicados. En un video publicado en sus historias de Instagram, Pascal explicó que su abuela fue diagnosticada con cáncer y que se encuentra en tratamiento con quimioterapia. Además, reveló que su mamá sufrió un accidente dentro del hospital, un hecho que puso en riesgo su vida y lo dejó emocionalmente devastado. Aunque no dio detalles específicos, sus palabras reflejaban la angustia que ha vivido entre procedimientos médicos y la incertidumbre sobre el estado de salud de sus seres queridos.

Pascal Nadaud a través de historias de Instagram donde compartió la situación por la que atraviesa

Además de los temas familiares, Pascal también mencionó dificultades laborales que lo hicieron cuestionar varios aspectos de su entorno. Comentó que ha sentido un desgaste importante al darse cuenta de que, por ser una persona confiada y amable, otros han abusado de su buena voluntad.

Sin entrar en detalles, reconoció que a veces la gente se aprovecha de eso y que este periodo le ha servido para aprender a poner límites y cuidar su bienestar emocional.

¿Cuál fue el consejo que recibió Pascal Nadaud para superar este momento?

El atleta de Exatlón México compartió que, tras hablar con varios amigos, recibió un consejo que lo ayuda a sobrellevar la situación: enfocarse en lo que puede cambiar. Pascal Nadaud sabe que no tiene injerencia en los temas de salud, pero sí en la parte de sus relaciones y trabajo, donde buscará hacer valer su posición. A pesar de todo, el jugador de rugby se mantiene firme y sigue con sus proyectos de creación de contenido, en una muestra de la resiliencia que lo ha caracterizado en cada circuito.

Conocido por su disciplina desde que empezó en el rugby a los 9 años y por su perseverancia en tres temporadas del Exatlón México, es probable que este momento también sea parte de su crecimiento personal, pues queda claro que está enfrentando una de las batallas más complejas de su vida.