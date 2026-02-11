Exatlón México: ¿Mati Álvarez no quiere competir contra estas novatas Azules? Esta participante Roja se lanza en contra de la tetracampeona

La semana 20 de la novena temporada de Exatlón México se está llevando a cabo, pero, los Rojos son el equipo que inició este nuevo ciclo muy herido. Los escarlatas han perdido hasta el momento, la Ventaja (5-2), la Villa 360 (8-4) y la Batalla Colosal (8-5), de 4 competencias, sólo han ganado una y fue la Medalla Femenil, la cual fue adquirida por Mati Álvarez. Pero, al parecer una de sus compañeras ya se dio cuenta que, Golden Champion no quiere correr contra estas participantes Azules, donde hay 2 novatas y una leyenda celeste.

¿Quién es la participante Roja que reveló que Mati Álvarez no quiere competir contra estas novatas Azules?

Tras terminar el capítulo del pasado martes 10 de febrero de 2026 en Exatlón México , el avance que se dio a conocer fue que, al parecer Mati Álvarez no quiere correr contra estas novatas del equipo Azul, esta situación ya no es un secreto, puesto que, Koke Guerreo ya se había dado cuenta que, Terminator evita medirse ante Katia Gallegos, sin embargo, ahora una de las compañeras de Golden Champion de igual manera sabe que, su capitana evita a estas rivales.

Jazmín Hernández fue la que dijo ante cámaras y en el avance que, Terminator no quiere correr ante Natali Brito y Dana Castro; porque no le gusta perder ante estas rivales. Esta revelación concuerda con lo que dijo Mario Mono Osuna, y es que ambas atletas son los rendimientos más bajos, por lo que, perder ante las mencionadas deportistas, le pegaría en el orgullo a la tetracampeona de Exatlón México .

Koke Guerrero le advierte a Katia Gallegos sobre la estrategia de Mati Álvarez

Tras ganar la Villa 360, Koke Guerrero se acercó a Katia Gallegos para hacerle saber que, ya se había dado cuenta que Mati Álvarez la evita en algunas carreras, y es que Cat-Attack ya se ha impuesto ante la tetracampeona en varios puntos; sin embargo, como Golden Champion ya se dio cuenta de esto, su estrategia es acercarse con la jugadora de basquetbol y meterse en su cabeza, tal y como lo hacen Heliud Pulido y Pato Araujo, quienes fueron de las primeras generaciones escarlatas y que tienen mucha experiencia.

Así mismo, el Hechicero del Aire dijo que, otro plan de Terminator para tratar de ya no perder tanto ante Katia, es tomarla en competencias que son su especialidad, esto con el objetivo de hacerle saber que ella es la campeona o la mejor; pero, el porrista le recomendó entrenar y tomar las competencias que sean necesarias.