Exatlón CUP | Programa Completo | El Equipo Rojo se enfrenta al Equipo Azul para competir contra Alemania

Los atletas mexicanos demostraron una vez más por qué son los favoritos al tener una competencia altamente reñida contra los atletas alemanes, quienes demostraron por qué sonde lo mejor en Exatlón. Al finalizar, Paulette Gallardo sacó la garra mexicana y le dio el pase a México para seguir en la contienda por la copa de Exatlón CUP.