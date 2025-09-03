Exatlón CUP | Programa Completo | El Equipo Rojo se enfrenta al Equipo Azul para competir contra Alemania
Los atletas mexicanos se enfrentaron a Alemania en una competencia cardiaca que, mantuvo a los atletas televidentes al filo de la asiento hasta el último momento.
Los atletas mexicanos demostraron una vez más por qué son los favoritos al tener una competencia altamente reñida contra los atletas alemanes, quienes demostraron por qué sonde lo mejor en Exatlón. Al finalizar, Paulette Gallardo sacó la garra mexicana y le dio el pase a México para seguir en la contienda por la copa de Exatlón CUP.
