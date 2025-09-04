La tormenta los sorprendió y con paraguas los pasajeros salvaron un camión en Guadalajara bajo el diluvio

La jornada turbulenta en Guadalajara no solo ocasionó avenidas cubiertas de agua, sino que también dejó una imagen que en cuestión de minutos recorrió todas las redes. Durante la intensa lluvia, el techo de un autobús de pasajeros se venció por la fuerza del aguacero, empapando a quienes iban dentro. Pese a la incomodidad, uno de los ocupantes abrió un paraguas y lo acomodó en la parte dañada, creando una solución improvisada tan sencilla como ingeniosa.

Noticias Michoacán del 3 de septiembre 2025 [VIDEO] Mantente bien informado con TV Azteca Michoacán del 3 de septiembre 2025, de la mano de Karen González.

El paraguas que salvó el viaje

El clip, difundido en TikTok por la usuaria @angievalencia192, captó el instante exacto en el que el paraguas se convierte en un escudo frente a la tormenta. La situación provocó risas y gestos de sorpresa entre quienes viajaban, que admitieron que, aunque rudimentario, el recurso funcionaba. Lo que parecía convertirse en un trayecto incómodo y desesperante terminó transformándose en un momento de humor compartido que ya circula en distintas plataformas digitales.

La publicación alcanzó miles de reacciones. Entre los mensajes, muchos destacaron la creatividad mexicana para encontrar salidas rápidas en medio de la adversidad. Algunos aprovecharon para bromear y señalar que el “paraguas salvador” debería imponerse como moda callejera o convertirse en el meme oficial de esta temporada de lluvias.

Ingenio viral en medio del diluvio

Durante la tormenta que trajo consigo granizo y violentas corrientes de aire sobre la ciudad, la escena fue vista como una muestra del espíritu de resistencia y la facilidad para ajustarse a las dificultades que distingue a los mexicanos. Dentro del vehículo, lo que más llamó la atención fue el gesto de unión entre los viajeros, que hicieron lo posible por evitar que la lluvia terminara empapando a todos.

Lo que en un principio parecía un desperfecto en la carrocería de un transporte público se convirtió en emblema del talento colectivo, recordando que, incluso en medio de una fuerte precipitación, siempre hay espacio para la imaginación y la risa compartida.